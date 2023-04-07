普發現金6000元近日上路，今（7）日高雄有民眾去三民區某郵局為家中長輩刷存摺簿，卻發現6000元雖已入帳，但戶頭6、70萬元存款無故劇降到不到2萬元，後經重新補摺已經更正。中華郵政公司表示，此事跟入帳毫無關係，是兩台補摺機號碼完全一樣，才發生這樣的狀況，現在已經把補摺機號碼都設成不同。

中華郵政協理陳棟梁表示，此事是民眾補摺時，剛好有另一台號碼完全一樣的補摺機同時啟動，（類似每台印表機也有設定號碼），電腦是認補摺機號碼，不知道要丟給誰，所以資料丟錯；之後再印下一筆資料時，另外一台關掉了，所以下一筆資料就正確了。這是補摺機的問題，跟入帳無關，所以民眾也不用擔心普發現金入帳時會發生類似錯誤。

陳棟梁說，郵局的補摺機也使用滿久了，但以前運作都很正常，沒碰過這樣的情況，所以也沒發現有補摺機是同號。這次就把補摺機設定成不同號碼，問題就解決。