韓國品牌LG即日起至5月31日祭出「獻給最愛的你 智慧家電滿額暢遊韓國」優惠活動，針對不同媽媽、老婆類型祭出送禮提案，不僅購買指定家電送精緻好禮，滿額再贈韓國首爾雙人來回機票。

即日起至2023年5月31日購買LG智慧家電，單筆發票總金額滿新台幣30萬(含)元，完成線上登錄並審核通過即贈韓國首爾雙人來回機票；購買指定家電亦享好禮隨貨送、兌換送。

LG WashTower AI智控洗乾衣機提升清潔效率、保護衣料，同時也能有效規劃洗衣空間。（LG提供）

對於追求衣物潔淨者，LG有多款明星商品，透過洗衣、乾衣、護衣全系列完整產品線，提供衣物及家人全面性的呵護。LG Styler蒸氣電子衣櫥，除菌除臭除濕一機三除，透過獨家 TrueSteamTM 蒸氣技術即時保養衣物，輕鬆解決消費者煩惱。LG WashTower AI智控洗乾衣機，透過AI DDTM人工智慧洗衣，提升清潔效率、保護衣料，同時也能有效規劃洗衣空間。活動期間於全通路購買LG全方位衣物護理專家指定商品，隨貨送指定好禮，兌換再享全家商品卡最高2000；即日起至4月30日購買LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調指定型號，即兌換送LG NeoChef智慧變頻微波爐。

LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器搭載自動除塵功能，並搭配獨特「蒸氣雙旋濕拖吸頭」，一鍵即可開啟蒸氣濕拖清潔。（LG提供）

對環境整潔特別要求的，LG推薦 A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器，搭載自動除塵功能，並搭配雙電池及LED 輕薄地板吸頭，提升清潔體驗，運用獨特「蒸氣雙旋濕拖吸頭」，一鍵即可開啟蒸氣濕拖清潔。再搭配LG PuriCare 360°空氣清淨機透過抗敏 HEPA13濾網、光觸媒除臭濾網與高換氣率的模式，有效去除空氣中的過敏原、塵蟎、異味，提供最高品質的乾淨清新空氣。活動期間購買LG A9 TS蒸氣濕拖無線吸塵器指定型號，隨貨贈集塵袋2盒 (共6個)；LG PuriCare 360°空氣清淨機HEPA 13版指定型號，登錄成功即可兌換HEPA 13三合一高效率濾網4顆。

LG Styler蒸氣電子衣櫥，除菌除臭除濕一機三除。（LG提供）

至於廚房，LG的 InstaView 敲敲看門中門冰箱擁有獨家技術LinearCooling 精準溫控，輕敲兩下即可查看內部，食材看好再拿方便又省電。吃飽飯後把洗碗的工作交給LG QuadWash Steam四方洗蒸氣洗碗機，超廣角螺旋洗臂多角度高壓噴射水流，深層洗滌各個角落與縫隙，搭配100℃高溫蒸氣有效去污。活動期間於 LG 官方線上商城購買LG InstaView 敲敲看門中門冰箱指定型號，登錄成功即可兌換LG原廠濾心三年份共6支；LG QuadWash Steam四方洗蒸氣洗碗機指定型號，隨貨送LG x Finish潔淨光亮套組禮盒1盒(洗碗錠6入 x 1包＋軟化鹽 1kg x 1包 ＋ 光碟劑70ML x 2包)，登錄成功再送一盒。