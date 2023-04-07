新北市新莊區日前發生一起當街擄人事件，45歲洪姓男子因欠下18萬元債務無法償還，竟當街遭債主等3人圍毆後，遭強押上車擄走，新莊警方獲報後立即成立專案小組，不到2小時便循線在桃園市中壢救出洪男，並逮捕在場的3名犯嫌，全案依妨害自由罪嫌移送偵辦。

據了解，洪男平時以在工地打臨時工維生，但近期因工作量減少而入不敷出，因此他與29歲王姓男子借貸18萬元應急，近日王男屢次催討債款未果，最後雙方相約在3月28日下午談判。

當天下午5時，王男帶著31歲謝姓男子與19歲邱姓男子，抵達約定的天祥街、新北大道路口與洪男協商還債問題，結果雙方談不攏，王男等3人竟當街對洪男拳打腳踢，接著把無力反擊的洪男強押上車揚長而去。

民眾見有人當街遭擄立刻報警，新莊警方獲報後隨即組成專案小組，沿途調閱監視錄影器分析犯案車輛蹤跡，發現對方經五股交流道上國道後，南下逃往中壢，立即派出警力循線抵達中壢區光正街一處旅館，晚間7時許展開攻堅成功救出洪男，當場逮捕主嫌王男為首的3名犯嫌，詢後依妨害自由罪嫌移送偵辦。