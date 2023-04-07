桃園市楊梅區「泉水窩江夏堂」1920年建成，至今擁有超過百年歷史，雖經歷歲月洗禮，仍維持當年風貌，2021年被指定為市定古蹟。近年與桃園市農業局、在地退休長者、永福幼兒園及萬能科大合作，轉型為食農教育園區，不僅將環境永續觀念向下扎根，也為百年老屋注入新活力。

擁有百年歷史的楊梅江夏堂，為傳統客家建築，室內外的剪黏、石雕都呈現早年優秀工藝技術，圖樣與裝飾都具歷史典故，雖經歷百年，仍維持當年風貌。（蔡明亘攝）

楊梅黃家為該地區開拓代表性家族之一，見證楊梅拓墾發展歷程，擁有104年歷史的泉水窩江夏堂，為傳統客家建築，室內外的剪黏、石雕都呈現早年優秀工藝技術，圖樣與裝飾都具歷史典故，雖經歷百年，仍維持當年風貌。

江夏堂管理人、楊梅秀才休閒農業發展協會理事長黃耀祿表示，因老屋附近農地多為閒置狀態，不如從農田開始活化，為老屋注入新活力，在地各行各業退休長者帶領幼兒園學童一起種菜，讓幼童在安全環境中，透過除草、翻土、播種、施肥、澆水、除害蟲、收成到加工等環節，以5感學習惜食觀念。

盼透過「從種植到餐桌」的食農教育，讓孩子們學習永續、惜食與生命教育。（蔡明亘攝）

黃耀祿分享，孩子們每2至3天就會來照顧蔬菜，已持續3年之久，不僅將永續概念從小扎根，對退休長者而言，也能運用其農業經驗，指導幼童操作，享受含飴弄孫，為退休生活增添樂趣。至於作物則有3大用途，首先分給在地社區「共餐」食材使用，接著會讓參與者帶回家烹調，最後是與萬能科大合作經營電商平台，行銷農產品。

黃耀祿提到，萬能科大學生也運用專業所學，替老幼進行網路行銷，販售過程中為確保食安管理，他們必須全程觀察、拍攝蔬菜與農作的種植、施肥、管理及加工過程與包裝，透過間接學習，除替消費者把關外，自己也習得食農教育精隨。後續收益再用來購買種子，為永續經營的循環。

孩子們每2至3天就會來照顧蔬菜，已持續3年之久。（蔡明亘攝）

黃耀祿說，盼透過「從種植到餐桌」的食農教育，讓孩子們學習永續、惜食與生命教育，不僅學童反映熱烈，長輩也開心享受退休生活，近年來活化轉型，讓老房子重獲新生，建立起「共農共融」的食農圈。