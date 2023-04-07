獨立樂團「草東沒有派對」出道即巔峰，2015年成軍就入圍金曲多項大獎，對決天團五月天更是大獲全勝，豈料，2021年10月30日樂團鼓手凡凡（蔡憶凡）驟逝，震驚全演藝圈；最近「草東沒有派對」宣布發行第二張專輯，今（7日）無預警釋出新歌〈床〉，在YouTube頻道上一句話瞬間惹哭全網。

「草東沒有派對」的鼓手凡凡2年前在防疫旅館內輕生，消息曝光讓粉絲都很心痛，團員們也對此突發狀況難以接受；在沉寂許久，「草東沒有派對」3月底就有傳出要發新專輯的消息，沒想到今日官方YouTube上釋出新單曲〈床〉，有資深粉絲透露這首歌早在2016年現場演出時，就曾曝光過，如今的錄音室版本和多年前聽到的零差異，還是相當扣人心弦。

「草東沒有派對」無預警釋出新歌，更在資訊欄打上「致我們最可愛的凡凡」，讓粉絲大破防。（圖／摘自No Party For Cao Dong草東沒有派對YouTube）

網友們注意到資訊欄上，鼓手名字換成黃士瑋，並感謝許多陪伴他們走過這段路的人們，最後也特地寫上，「致我們最可愛的凡凡」；這首歌加上最後一句話，讓大票粉絲破防，激動表示「眼淚快噴出來了，歡迎回來」、「我要哭了，能聽到你們回來真的太感動了」、「點開資訊欄最後直接大潰堤」。

草東沒有派對在2012年成軍，由巫堵、筑筑（詹為筑）、世暄（楊世暄）和已逝的凡凡（蔡憶凡）組成，2016年發行第一張專輯《醜奴兒》就一鳴驚人，更獲得金曲8項大獎肯定，包括年度專輯獎、年度歌曲獎、最佳作曲人獎、最佳作詞人獎、最佳樂團獎和最佳新人獎，最後他們獲得最佳樂團和最佳新人，專輯中歌曲〈大風吹〉則是榮登年度歌曲。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995 張老師專線：1980