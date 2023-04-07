3月FAO糧食價格指數，從2月的平均129.7點滑落至126.9點，跌幅2.1％，來到2021年7月來新低水位。

該指數相較去年3月攀抵的歷史峰點下滑20.5％，去年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，導致物價飆漲。

最新糧價指數反映出，糧價長期下跌的趨勢還在持續，有助減輕全球通膨壓力，紓解飢餓與糧食安全疑慮。

FAO將全球糧價走跌歸納出幾個原因，包括供給充沛、進口需求趨緩、允許烏克蘭穀物經黑海安全出口的協議獲得展延。

FAO表示，3月糧價指數續跌，主要是穀物、植物油和乳製品降價，抵消糖及肉類價格的漲勢。

FAO首席經濟學家托雷羅（Maximo Torero）聲明指出，「儘管糧價呈現全球性下跌，但在國內市場仍處於高檔且持續上漲，為糧食安全憑添挑戰。」

拖雷羅提到，糧食淨進口的開發中國家更是首當其衝，這些國家的貨幣兌美元和歐元貶值，負債不斷膨漲，更讓情況雪上加霜。

3月FAO穀物價格指數月跌5.6％，小麥價格慘摔7.1％，玉米挫低4.6％，稻米下跌3.2％。植物油價格指數跌3％，與去年3月的價位相比大跌47.7％；乳製品價格指數微跌0.8％。

反觀上月糖價指數揚升1.5％，創2016年10月來新高，係憂心印度、泰國、中國等主要產地可能減產所致。肉類價格指數上揚0.8％。

FAO在另一份穀物供需報告，將今年全球小麥產量預估，從2月報告的7.84億噸上調到7.86億噸，雖比去年產量少了1.3％，仍是有史以來第二高。FAO並將2022年全球穀物產量預測上修為27.77億噸，僅比前一年降1.2％。

FAO表示，「預料亞洲的小麥播種面積幾近創紀錄，北非及南歐則受乾旱衝擊。」