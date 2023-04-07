台灣百貨「店王」新光三越台中店與「店后」台中大遠百購物節業績發威！其中，全台壓軸登場的「新光三越初夏購物節」，在買氣大爆發下，台中店今（7）日公布首日（4/6）締造高達3.3億元的業績、創下22年來購物節單日最高業績，年增1成！

此外，台中大遠百「美麗購物節」首波搶先於3月24日至4月17日登場，加碼推出化妝品、內睡衣累計3,000元送300元、單筆滿1萬再加送200元等促銷優惠，7日公布3月24日至4月6日的業績達到17.2億元，年增1成；此外，台中大遠百今年第一季業績達到57億元（含稅），同樣也年增1成！

台中大遠百店長藍卓成表示，隨著全民普發6,000元現金的購物商機發酵，加上節能家電補助案的助攻，台中大遠百對今年母親節檔期的業績達標更具信心！

新光三越台中店表示，今年的「初夏購物節」不僅集結全球最受歡迎的天王品牌與最潮新品共同舉辦大規模回饋，為回饋台中店65萬名會員們的支持，今年購物節加碼會員點數回饋抽獎，還將獨家送出百萬名車，4月6日至26日的21天「初夏購物節」，業績目標挑戰25億元（含稅）、年增10％！

新光三越台中店初夏購物節首日業績衝到3.3億元，年成長1成，業績表現佳的業種，包括化妝品、名品、家用、服飾、餐飲等皆成長1成。其中，彩妝成長2成，服飾、餐飲及食品成長1成；7樓改裝效益發酵及睡眠商機興起，床墊、床寢呈雙位數以上成長；解封後掀起出國旅遊熱潮，帶動旅行用品三位數成長！

新光三越台中店長許宜敬表示，疫後隨著社交活動恢復，包括彩妝、旅行箱、服飾等商品開始熱銷，加上全民普發6,000元現金上路，可望為百貨零售業帶進可觀的購物商機，新光三越台中中港店今年第一季營收年增約6％，持續看好今年全年的業績表現。