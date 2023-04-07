111學年度UVL大專排球聯賽公開一級決賽，國北教大7日在「罐頭」周冠宇得25分帶動下，3比1險勝台灣體大，連7年闖4強，教練林顯丞對「即刻救援」後傷退的郭家銘給予高度肯定。另役彰化師大直落三獲勝也連5年晉4。

今天在中原大學體育館開打，首役獲勝的兩隊，明天將挑戰複賽前二的種子隊。國北教大13時對台灣師大，15時由彰化師大挑戰中原大學，勝隊9日爭冠軍。

國北教大對台灣體大之戰打得難分難解，國北教大25比21、台灣體大25比23各拿一局，第三局國北教大25比19再下一城，第四局比數緊咬不放，觀眾開始在直播聊天室敲碗想看第五局，最後國北教大27比25再下一城，3比1收下4強門票。

此役國北教大周冠宇得25分，佔全隊總得分的1/4，雷諾17分次之，在第四局關鍵時刻挺身而出「即刻救援」的郭家銘10分，可惜19比19時傷退忍不住落下英雄淚，郭家銘說：「我很享受比賽，很想為球隊多做些貢獻。」

國北教大執行教練林顯丞表示：「如果沒有郭家銘，這場更難贏。目前骨頭狀況沒問題，韌帶受傷程度預計下周一詳細檢查才知道。」大四的郭家銘前年12月練習時右腳韌帶斷裂，動手術後在去年8月歸隊，沒料到今天再度受傷。

周冠宇雖拿下全隊最高的25分，但他對自己的表現很不滿意。「不該是這樣的比數，我們是企業聯賽球隊，打這樣很難看，大家太想贏打得綁手綁腳，第四局還一度落後，只能告訴自己一分一分追，剩下的交給上帝決定。」

林顯丞坦承此役是近年來讓他最緊張的一場。「心態沒調整好，表現不穩定，凝聚力不如對手臺灣體大，所以調度也特別多，但這也是好事，可以讓年輕球員多一點機會上場磨刀。」

另役彰化師大在「阿得」陳恩得15分、莊子霖13分、黃祈鈞11分帶動下，以25比16、22、18勝陽明交大。彰師大教練黃健倫說：「攔網溝通上做得不錯，持續進步中，至於明天四強賽，既已走到這一步，就放開打，好好享受比賽。」