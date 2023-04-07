從中監外役監逃脫的姜嫌今天下午在板橋車站被逮。（讀者提供／張亦惠台中傳真）

台中外役監6日傳出26歲姜姓受刑人逾假未歸，台中市警察局四分局接獲通報後，立即成立專案小組報請台中地檢署指揮偵辦。姜姓受刑人6日中午12點許搭乘前妻開的自小客車至台中女監門口，姜嫌下車後未進入監獄，逕自從旁邊草叢逃逸，警方7日下午5點45分左右，在新北市板橋車站前將他逮捕，晚上9點左右押解到台中。

姜嫌6日中午搭乘前妻駕駛的自小客車在台中女監門口下車後，見四下無人立即步行逃逸，警方收到獄方通報後立即成立專案小組，調閱周邊監視影像，鎖定犯嫌頭戴鴨舌帽、身著淺色短袖上衣、短褲，深色球鞋步行往市區方向離去。

警方指出，姜嫌步行一段距離後，隨即搭乘計程車前往台中高鐵站搭車北上，警方7日下午4點左右確認掌握姜嫌行蹤，鎖定其騎乘的機車，並通報新北市警察局全面協助攔查，下午5點45分在板橋火車站前遭板橋分局及中市第四分局員警攔查、逮補，由四分局警方將姜嫌押解回台中。

據了解，這是姜嫌到外役監後第一次放假，因此臨時起意不返回監獄，警方攔查姜男時，他已在板橋活動一段時間，原先穿的深色球鞋也換成夾腳拖鞋，現場還有一名女性，稱她只是借摩托車給姜嫌不清楚發生什麼事，兩人關係還有待釐清。

根據判決書，姜男原在雲林擔任司機，後來因欠下鉅款，2018年間侵佔公司貨款39萬元，被依侵占罪判刑6月；2020年7月偷工地的H鋼，即將離去時被工地負責人發現出聲制止，姜嫌當下踩油門輾過導致工地負責人骨折，被依準強盜罪判6年。