法國總統馬克宏7日造訪廣州後返回法國，結束3天的訪中行程。而大陸新華社也公布《中華人民共和國和法蘭西共和國聯合聲明》（《聲明》）。《聲明》包括加強政治對話、共推世界安全穩定、促進經濟交流、重啟人文交流與共同應對全球性挑戰等5大項共51條；內容除觸及延續兩國元首年度會晤機制，也支持一切在國際法和聯合國憲章宗旨和原則基礎上，恢復烏克蘭和平的努力。

《聲明》開頭指出，在中法即將迎來建交60周年之際，兩國元首回顧中法關係堅實基礎和兩國人民友誼，就雙邊關係、中國─歐盟關係和重大國際地區問題深入交換意見，決定在2018年1月9日、2019年3月25日和2019年11月6日的聯合聲明基礎上，為中法合作開闢新前景，為中國－歐盟關係尋求新動能。

在「加強政治對話，促進政治互信」此大項上，《聲明》表示，中法將延續兩國元首年度會晤機制。中法兩國強調雙方高層交往及戰略對話、高級別經濟財金對話和高級別人文交流機制對於發展雙邊合作的重要性，同意年內舉行三大機制新一次會議。

此外，中法兩國同意深化戰略問題交流，特別是深化中國人民解放軍南部戰區與法國軍隊太平洋海區之間的對話，加強在國際和地區安全問題上的相互理解。

而「共同推動世界安全與穩定」目標上，《聲明》提出，中法兩國共同致力於為國際安全和穩定面臨的挑戰和威脅尋求基於國際法的建設性解決方案，認為應通過對話協商和平解決國家間分歧和爭端，尋求在多極世界裡強化以聯合國為核心的多邊國際體系。

聲明還稱，中法兩國重申致力於平衡推進《不擴散核武器條約》核裁軍、核不擴散與和平利用核能三大支柱，不斷加強《不擴散核武器條約》的普遍性、權威性和有效性。雙方支持一切在國際法和聯合國憲章宗旨和原則基礎上恢復烏克蘭和平的努力。

兩國也重申致力於推動伊朗核問題政治外交解決，將繼續就朝鮮半島問題保持密切溝通。

至於在「促進經濟交流」環節上，兩國致力於為企業合作提供良好環境，改善兩國企業在對方國家的市場准入，改善營商環境，確保尊重兩國所有企業的智慧財產權。在數位經濟領域，包括在5G方面，法方承諾在兩國包括國家安全在內的法律法規基礎上，繼續以公平、非歧視方式處理中國企業的授權許可申請。

《聲明》也說，中法兩國願繼續加強在服務業各領域的務實合作，支持兩國機構和企業在互利基礎上開展經貿往來，促進服務貿易發展。