據日本共同社7日報導，日本長崎大學廢除核武研究中心（RECNA）近日彙總報告稱，如果俄羅斯在東北亞地區動用核武先發制人，然後美國應戰，那麼日本九州和俄遠東等地將有8次核爆炸，死亡人數最多達到37.5萬人。

該報告是2021年起與美國和韓國機構推進的共同研究的一環。對於設想俄羅斯首先動用核武的理由，RECNA說明稱「由於俄烏衝突，變得更具有現實性了」。該中心副主任鈴木達治郎在7日的記者會上強調：「希望讓各國領導人理解核武的非人道性。」

報告設想俄羅斯向長崎縣的美國海軍佐世保基地，以及在日本海上航行的艦船使用了5枚核武，美國則向遠東的俄海軍基地使用了3枚。RECNA發布估算結果稱，直至數月之後會有29萬人死亡，相當於對象地區36％的人口；因癌症等而在較久以後死亡的人數最多為8.5萬人。

RECNA每年公布研究成果，此次還分析了美俄以外的4個事例。估算稱如果恐怖分子在東京新橋使用透過走私等獲得的核武，那麼死亡人數最多為238萬人。此外，如果美國先發制人攻擊北韓核設施，那麼死亡人數最多為422萬人。

RECNA在傾聽軍事專家意見的基礎上，選擇動用核武的目標並進行了估算。