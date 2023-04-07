對於副總統賴清德今天說「台灣這塊土地，絕對不能再度出現外來統治」，資深媒體人黃揚明質疑，「外來統治的定義為何？」網友也在臉書留言，「這句話該由原住民來說」、「很多神明都是外來的喔」、「都2023年了，還玩分裂族群這一套哦！」

副總統賴清德今天（7日）出席鄭南榕殉道34週年追思紀念會，他表示，過去黑暗的年代，再次出現，不幸的事情再度發生，最重要的是，就是台灣這塊土地，絕對不能再度出現外來統治，台灣要做自己的主人，不幸的事情不能出現，我們才不會走回過去的黑暗年代，這樣才能充分展示對鄭南榕犧牲奉獻的尊敬。

資深媒體人黃揚明質疑，「外來統治」的定義為何？是中國共產黨？中國國民黨？美國民主、共和黨？還是原住民以外的所有人？

網友也在臉書留言，「這句話該由原住民來說」、「原住民才是台灣的主人」、「賴副支持高金素梅選總統？」「對原住民而言，所有的非原住民統治者，都是外來政權，包括民進黨！」「先把山還給原住民再來討論誰是外來政權」、「都執政多久了，還外來統治」、「聽起來像是在情緒勒索」、「民進黨就是靠搞族群對立起家的啊」！

有人諷刺，「很多神明都是外來的喔」、「不是綠的都叫外來吧」、「應該說除了民進黨的都是外來」、「可能是民進黨以外」、「台灣的歷史上被外人統治就是日本啊！」

也有人認為，「都2023年了，還玩分裂族群這一套哦.」、「所以國語，客家語，閩南語，全都是外來者語言？」