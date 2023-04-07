在地緣政治風險和高通貨膨脹的影響下，各國一直在積極增加其黃金儲備，中國人行（PBOC）連續第5個月增持黃金，根據本週五（7）人行網站上的數據在3月份再度增持了約18噸黃金，使其中國大陸的黃金總持有量來到了2068噸，而在3月之前的過去4個月中增長了約102噸。

根據世界黃金協會（World Gold Council）的數據以及外媒報導，人行對於增持黃金儲備的需求自2022年起年不斷上升，今年1月份的最大買家分別為土耳其、中國大陸和哈薩克。這一波人行購買黃金的行動是自2019年9月結束的10個月以來的首次。

China boosted its gold reserves for a fifth straight month, extending efforts by the world’s central banks to expand their holdings of the precious metal https://t.co/6iKyNSPlGR — Bloomberg (@business) April 7, 2023

另外，由於美國經濟數據表現不佳，加上銀行危機和對全球增長的擔憂加劇，黃金價格本週逼近一年多來的最高點，推高了對避險金屬的需求。 與此同時，數據顯示，中國3月底的外匯儲備升至3.18兆美元（約97兆新台幣），比上個月增加了507億美元（約新台幣1.54兆）。