3月民間部門共增加18.9萬個就業機會，政府部門增加4.7萬個。上個月失業率從2月的3.6％降至3.5％，低於市場預估的3.6％。
3月勞動參與率從2月的62.5略升至62.6％，創下2020年3月以來最高，但仍低於2020年2月疫前水平63.3％。另民間企業勞工3月平均時薪較去年同期上漲4.2％ 、月增0.3％。
美國勞工部7日公布，3月非農就業人口增加23.6萬人，低於市場預估的23.8萬人與2月的增加32.6萬人，此為2020年12月以來最低。顯示美國勞動市場降溫，推升市場對於聯準會（Fed）升息循環接近尾聲的預期。
3月民間部門共增加18.9萬個就業機會，政府部門增加4.7萬個。上個月失業率從2月的3.6％降至3.5％，低於市場預估的3.6％。
3月勞動參與率從2月的62.5略升至62.6％，創下2020年3月以來最高，但仍低於2020年2月疫前水平63.3％。另民間企業勞工3月平均時薪較去年同期上漲4.2％ 、月增0.3％。
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