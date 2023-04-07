3月民間部門共增加18.9萬個就業機會，政府部門增加4.7萬個。上個月失業率從2月的3.6％降至3.5％，低於市場預估的3.6％。

3月勞動參與率從2月的62.5略升至62.6％，創下2020年3月以來最高，但仍低於2020年2月疫前水平63.3％。另民間企業勞工3月平均時薪較去年同期上漲4.2％ 、月增0.3％。