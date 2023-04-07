多數室內場所、校園及室外空間，自3月6日起，不再強制戴口罩；醫療照護機構、搭乘大眾運輸工具兩大場所仍需戴口罩。入口網站「Yahoo奇摩」7日起針對「口罩解禁滿一個月，你身邊戴口罩的人變少了嗎？」進行網路民調，截至7日晚上8點，45.40%網友表示身邊戴口罩的人變少了，不過也有46.3%的網友表示沒有變少。

入口網站「Yahoo奇摩」今(7日)起針對「口罩解禁滿一個月，你身邊戴口罩的人變少了嗎？」進行網路民調，截至7日晚上8點，已有逾8200名網友投票，46.3%網友表示沒有變少，44.0%網友表示變少一些，5.4% 變少很多，1.8%反而增多，2.5%不知道／沒意見。

該民調也問到：「你出入室內場所會戴口罩嗎？（醫療照護機構除外）」有70.5% 網友表示一定會戴口罩，15.1% 網友表示可能會，7.2%表示不太會，5.4%表示 完全不會，1.8%不知道／沒意見。

另外，該民調針對「「4月17日起，搭乘大眾運輸工具不強制戴口罩，你贊成嗎？」34.9% 網友表示非常贊成，13.6%表示還算贊成； 13.7%網友表示完全不贊成，18.0%表示不太贊成；19.8%不知道／沒意見。