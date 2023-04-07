醫學系、牙醫系是許多人心目中的第一志願，不過一名網友分享，身邊有幾名同學以前學測的分數有機會就讀醫牙，最後都選擇了台大電機系，如今10年過去「沒有一個人後悔」，這些學霸的近況曝光後，也在網路上掀起熱烈討論。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，自己從北部某高中的升學班畢業，想當年班上應屆生加上重考生，有近20人考上醫學系、牙醫系，在班導和同儕的勸說下，有幾個分數能上醫牙的同學，最後都選擇了台大電機系，如今過了差不多10年，原PO特地上網發文，分享同學的現況。

原PO以A、B、C、D來代稱4名同學，當年學測他們分別考了74、74、73、72級分，最後也都到台大電機系就讀，A同學直升碩士班，畢業後成為硬體工程師，新鮮人的底新再加上公司股票，月薪大概有16萬左右，且在家工作能省下房租，若近公司的話則能省下餐費。

而B同學也在台大讀碩士，後來飛往美國攻讀博士，曾聽聞他想留在美國當教授，近來常看到他跟其他留學生在國家公園度假、打卡的照片；C同學的碩士學位則是EDA（電子設計自動化），畢業後去新竹某外商公司，年薪有170萬元。

D同學碩班讀的是ICS（積體電路與系統），畢業後去聯發科工作，原PO認為，雖然新人蜜月期過後加班時間不短，但領完前兩年的收入可能不輸給A同學。

原PO認為，從結果而言，整體應該是醫牙的發展穩定性優於電資，但「如果是分數能上醫牙，卻因為興趣選擇電資的人，就應該要有信心能夠在這個領域能混的比別人好」，現階段的薪資、生活品質、未來發展性，都是不輸醫牙的，原PO坦言，這群好友沒有人後悔當初的決定，但他也語帶保留，「再過十年後還會不會是這樣就不好說了」。

貼文一出，網友紛紛留言回覆，「以台灣科技業現在的慘況，選擇醫牙科系還是最好的」、「醫生的社會地位高很多」、「醫牙過了前幾年後的薪水，是真的高於電資許多」、「科技業未來無法保證穩定，醫牙幾乎是自己就是老闆」、「我高中可以上醫牙選台大電機+台大電機碩工作3年想重考醫學系，給你參考」。