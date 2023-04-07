味全龍今天迎來新球季主場開幕戰，在9868名球迷加油下，8局下靠著劉基鴻追平安、林智勝高飛犧牲打打回超前分，以6比4逆轉擊敗中信兄弟，也在「龍象大戰」3連戰首戰奪下勝利。

龍隊首局趁著兄弟先發投手鄭浩均不穩之際攻下2分，但接下來2到6局遭到壓制，僅敲出1支安打，先發投手伍鐸則在5局遭到突破，單局丟掉4分反讓龍隊陷入落後。

8局下龍隊展開反攻，單局靠著4支安打、1保送、高飛犧牲打及劉基鴻聰明跑壘一口氣攻下4分反超戰局，王躍霖首次代班終結者也成功守成，僅用11球投出1次三振，成功抓下3出局。

伍鐸先發6局被敲5支安打、失4分但僅1分責失，靠著隊友火力支援躲過敗投；鄭浩均的勝投則被隊友砸鍋，本季初登板他主投6局飆出9次三振，另外投出3次保送，被敲2支安打、失2分，中職首勝還要再等等。

雖然逆轉拿下勝利，但龍隊打者從第2局起遭到鄭浩均壓制，總教練葉君璋表示，鄭浩均的球不好打，幾乎所有球種都有、角度又好，以後必須要想辦法突破他的配球。

原本球隊設定的終結者陳冠偉開季狀況慢熱下二軍調整，王躍霖今天首度代班終結者表現稱職，葉總賽後也給予讚美，「他前2次出賽都投得很好，像1個好投手的樣子，在冠偉狀況不好時我們需要他，他也能把勝利守下來。」

味全龍王躍霖7日首度代班終結者表現稱職。（杜宜諳攝）