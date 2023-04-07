全台春天最盛大！由屏東縣政府打造的音樂品牌活動「屏東三大日音樂節」，4月7日起連續三天在屏東縣體育館前熱鬧開唱，今日現場滿滿青春回憶殺，由詹雯婷、徐懷鈺、郭靜、蕭閎仁等經典歌手連番上陣，帶來多首好歌，直接嗨炸屏東夜空。

蕭閎仁。(屏縣府提供)

有歌迷遠從台北、彰化、馬來西亞等地齊聚屏東，一名李小姐興奮地說，一起來的友人都是徐懷鈺後援會同好，自己從國中追星到現在，早從三月初就已規畫行程，不畏屏東熱情的陽光早早來到現場排隊，就是為了在最近距離一睹偶像風采。

徐懷鈺與4位舞者以「妙妙妙」炒熱屏東，難得來到屏東的她，稱讚屏東不只天氣熱，連台下粉絲都是全台最熱情，盡管下周就要舉辦個人演唱會，仍一口答應到屏東演出，就是要讓屏東的粉絲搶先看。

純愛教主郭靜一現身就用經典歌曲，帶領觀眾回到偶戲劇爆紅年代，心牆、陪著我的時候想著她、下一個天亮等金曲，都讓現場觀眾陷入回憶殺。

女神詹雯婷擔綱壓軸，登場一連帶來4首新舊好歌，演唱功力超強，讓現場觀眾聽得如癡如醉，尤其演唱「月牙灣」、「我要飛」時，現場觀眾忍不住高呼「太經典了」，她也與台下萬名觀眾大合唱，瞬間被屏東圈粉的她，承諾下次一定還要再來屏東唱給大家聽。

屏東三大日音樂節引爆朝聖人潮。(屏縣府提供)

明日演出陣容為蔡健雅、蕭秉治、法蘭、Karencici、法蘭；9日則有盧廣仲、陳芳語、宇宙人、理想混蛋。