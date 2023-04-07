兆豐金前三月稅後純益107.76億元，較去年同期的60.46億元，成長47.3億元，年增率78.23％。
其中，子公司兆豐銀行表現最為突出，3月稅後純益達33.42億元，前三月達105.08億元，也創下首次單季獲利破百億元紀錄。
兆豐金分析，兆豐銀利差較去年提升，且財務操作的債券、換匯交易（SWAP）收益大舉增加，因此交出獲利成長佳績。不過，受防疫險影響，兆豐產險3月提列7億多元的賠款準備，導致3月稅後虧損7.19億元，前三月虧損6.51億元。
兆豐金控單季獲利破紀錄。兆豐金7日公告獲利，3月稅後純益29.92億元，前三月稅後純益突破百億元，達107.76億元，每股稅後純益（EPS）達0.77元，創下兆豐金史上單季獲利新高。
兆豐金前三月稅後純益107.76億元，較去年同期的60.46億元，成長47.3億元，年增率78.23％。
其中，子公司兆豐銀行表現最為突出，3月稅後純益達33.42億元，前三月達105.08億元，也創下首次單季獲利破百億元紀錄。
兆豐金分析，兆豐銀利差較去年提升，且財務操作的債券、換匯交易（SWAP）收益大舉增加，因此交出獲利成長佳績。不過，受防疫險影響，兆豐產險3月提列7億多元的賠款準備，導致3月稅後虧損7.19億元，前三月虧損6.51億元。
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