活躍於70、80年代的香港一線女歌手關菊英，已淡出螢光幕前多年，之前還傳出她罹患重病，不過近日她演藝圈一票好友餐敘，看起來精神奕奕，63歲仍保養得宜，而和她攜手走過15年的同性密友周偉利（Willy）也陪伴左右。

王牌經紀人陳淑芬近日邀請胡楓、羅蘭、葉童、鄧萃雯、張智霖與袁詠儀等好友餐敘，而關菊英也和同性密友周偉利（Willy）一起出席，頂著一頭短髮的她，看上去氣色紅潤，狀態相當好。

關菊英和同性密友一同現身。（圖／取自汪曼玲微博）

而上個月才過60歲生日的葉童，頂著一頭白髮現身，不過身形消瘦的她，胸前肋骨根根明顯，但她看上去還是精神奕奕，只是太瘦了，讓網友驚呼「哇，葉童瘦到…」。

葉童和張智霖、袁詠儀都出席飯局。（圖／取自汪曼玲微博）

關菊英曾和大12歲的音樂人黎小田有過一段婚姻，不過僅維持2年就離婚，2007年在飯局中認識身價破億、香港公仔麵大王周文軒的侄女周偉利（Willy），兩人多次被拍到舉止親密，之後她也大方承認戀情，如今已攜手走過15年，感情依舊恩愛，而近年來深入簡出的關菊英，2019年傳出她罹患重病，不過之後她出席與圈內好友聚會，打破外界傳言。