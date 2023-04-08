路透社報導，5日抵達中國進行3天訪問的馬克宏（Emmanuel Macron）今天與習近平一同來到南方的中國經濟與製造業主力省分廣東的首府廣州，並在習近平父親習仲勛於當地故居松園賓館舉行茶敘。

習近平隨同來訪的外國領導人突訪外地實屬罕見。外交官指出，這凸顯北京多麼重視與法國這樣一個歐盟關鍵成員國的關係，正逢北京為了反制習近平口中的美國「全方位遏制、圍堵、打壓」而尋求支持。

美國丹佛大學（University of Denver）中國研究與外交政策教授趙穗生表示：「所有中國外交政策的主動出擊，都是以美中關係為背景考量。...因此與任何國家合作，尤其是像法國這類中型或大型強國，是北京為了反制美國而會嘗試的行動。」

紐約研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）的分析師巴爾金（Noah Barkin）指出，中國的首要目的是防止歐洲與美國更緊密靠攏。「從這方面來說，馬克宏或許是北京在歐洲最重要的夥伴。」外交界人士經常認為他是歐盟關鍵政策的內部重要推手。

馬克宏這回與歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）一同訪問中國，兩人也同樣在俄烏戰爭議題上對北京施壓，但受到的待遇卻大不同。

馬克宏受到全面隆重款待，反觀行前在一場重要致詞中以「壓迫」形容中國的范德賴恩，此行在北京不時顯得形單影隻。她不僅在機場受到低調迎接，也未獲邀與習近平和馬克宏一同出席一些國家活動。

中國官媒「環球時報」5日發表社論說：「大家都清楚，做華盛頓的戰略附庸是絕沒有出路的；而讓中法關係成為中歐合作的橋梁，既有利於彼此也有益於世界。」

至於在華府，中國與法國的外交交涉則被投以某種程度懷疑眼光。

除了烏克蘭議題之外，中國鑒於與美國關係緊繃，可能樂於戰略重整使其在經濟上與歐洲關係更近。但熟悉美國政府思維的人士表示，這樣的轉變在現階段不太可能發生。不願曝光身分的人士說，對於歐洲為了烏克蘭議題與北京交涉，華府採取觀望態度。

馬克宏昨天敦促北京，就俄羅斯在烏克蘭發動戰爭與莫斯科講道理。范德賴恩也說，習近平對他們表達願意與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）談話。

但在中國官方發布的習近平與兩人會面後發言，未包括習近平提到可能與澤倫斯基對話。

巴爾金說，馬克宏這趟訪中行似乎沒有太多斬獲。「馬克宏以為自己能施展魅力，讓習近平在俄烏戰爭上轉變做法。他送給習近平連串禮物，包括指責與中國脫鉤是陷阱，帶了大批企業界代表隨行，還重申自己對歐盟戰略自主的支持；但他卻沒得到太多回饋。」