●紐時：機密援烏反攻計畫疑外洩 五角大廈急查

拜登政府高層表示，一份美國與北約為烏克蘭打造春季反攻的整備計畫本週在社群媒體流傳，五角大廈正調查幕後散播黑手。這份計畫披露西方援烏裝備時程、數量乃至俄烏傷亡。

「紐約時報」報導，相關機密文件在推特（Twitter）與Telegramg上流傳；Telegram用戶超過5億，且在俄國使用廣泛。

部分軍事分析家認為，網傳的檔案看來像是從原始文件做部分修改，拉高美方評估的烏軍陣亡人數並低報俄軍陣亡，雖然有可能是俄方製造假消息，但相關原始內容外洩，仍代表美國援烏情報出現破口。網傳的照片包含西方預期交付烏克蘭的武器時程、代訓兵力及其他計畫等各種圖表。

拜登政府的人員忙於刪除網傳內容，但截至6日晚間仍未成功。五角大廈副新聞秘書辛赫（Sabrina Singh）說：「我們注意到相關報導，正釐清來龍去脈。」

網傳的文件沒有諸如烏軍何時、何地發起反攻等具體作戰計畫，但因上面標註截至3月1日時美方與烏克蘭對整備期程的預估，仍能讓外界一窺西方全力協助烏軍反攻的輪廓。美方官員先前表示烏軍可能將於5月左右展開反攻。

●烏軍堅守巴赫姆特 砲擊俄控區平民7死

俄羅斯與烏克蘭在烏東城鎮巴赫姆特戰況激烈，據報導烏軍砲擊烏東俄控區造成平民7人身亡。飽受砲火摧殘的巴赫姆特已成基輔當局抗俄象徵，這場戰爭還未見盡頭。

路透社報導，巴赫姆特是頓內茨克（Donetsk）州東部少數還未被俄軍攻占的據點城市之一，長達數月的巴赫姆特之戰已成俄烏戰爭中最血腥的一場戰鬥。

俄國塔斯社（TASS）指出，6日有砲彈襲擊頓內茨克俄控區一處停車場，平民4人喪生；另據俄羅斯新聞社（RIA）報導，頓內茨克東北部城市利西昌斯克（Lysychansk）一處公車站爆炸造成3人身亡。

烏克蘭南部城鎮赫松市（Kherson）市長表示，當地有7人遭俄軍砲擊受傷。

●巴赫姆特激戰 英國：俄軍占據巴赫姆特卡河西岸

英國國防部說，俄羅斯軍隊已占據巴赫姆特卡河（Bakhmutka River）西岸，危及烏克蘭的一條重要補給線，以試圖占領因戰火而滿目瘡痍的烏東城市巴赫姆特。

英國國防部在推特（Twitter）發布每日情報公告指出：「俄羅斯取得進一步的進展，現在很有可能推進到市中心…烏克蘭通往巴赫姆特西部的關鍵0506供應補給路線恐受到嚴重威脅。」

巴赫姆特戰役已經持續長達8個月時間，俄烏戰爭開打前當地人口約有7萬人，但這座城市已經在兩國軍隊交戰中被炸成斷垣殘壁。

●烏克蘭內政部組8個旅 兵力4萬配合正規軍反攻

烏克蘭為準備春季反攻，除軍方組建北約標準的新正規軍外，另由內政部招訓8個強襲旅共4萬兵力，成員含沒軍事經驗平民、退伍軍人與警員，其中2.5%是女性。

烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）告訴路透社，他相信烏克蘭還有可觀的軍事動員潛力，這些強襲旅是從今年2月開始招募，不乏女性、毫無軍事經驗者應召，當然也含有退伍人員與警員。

克利孟科表示，全無經驗的平民需訓練達4個月，但退伍軍人或警察僅需2個月就能訓練完成。