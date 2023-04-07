4頭台灣黑熊3年內慘遭獵人獵殺，背後恐藏黑市疑雲。屏東地檢署6日依《野生動物保育法》偵結起訴霧台鄉大武部落的9位村民，但遭起訴的顏姓男子等人，對黑熊毛皮、內臟等具價值部位的下落避重就輕，甚至稱「熊頭煮湯喝掉了」，引起檢警懷疑，且不排除有更多的黑熊遇害。

屏東檢警追查該案發現共有6名獵人參與，且獵人在「Po網炫耀最後1頭熊屍」事跡敗露後雖刪除手機內照片，但仍被檢警以手機還原方式取回，拼湊出有4頭黑熊遭到獵殺，後續也以黑熊遭獵殺地點距離部落10多公里遠，且有山林隔絕等物證，打臉獵人「黑熊入侵部落，造成危險才獵殺」說詞。

檢警懷疑熊屍落入黑市交易中。（圖／屏檢提供）

然而，檢警在顏男等人坦承殺害3頭黑熊並供出獵殺地點後，於追查遇害熊隻下落遭遇阻礙。獵人們有的表示「皮帶肉切割分給族人」、還有的說「原本要做皮衣，但做壞了直接丟掉」，甚至有人透露「熊頭煮湯喝了」。

不過，檢警對此說法存疑並指獵人疑似知道若有販賣行為，恐涉其他刑責，因此在供詞上避重就輕；且經詢問專家，發現完整台灣黑熊的「市價」約40萬、熊膽1顆5到6萬、熊皮1張10萬。加上先前偵辦雖查獲「熊皮製頭飾」，但沒發現整張熊皮等證物，懷疑獵人們有販賣行為、遭獵殺黑熊可能流入市面且有專人收購，更不排除遇害的黑熊不只4頭，將持續偵辦。