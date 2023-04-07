味全龍7日在主場開幕戰以6比4逆轉擊敗中信兄弟，劉基鴻8局下敲出追平安、個人貢獻2打點，該局他還有個關鍵跑壘，讓三壘跑者先回本壘攻下保險分，也讓總教練葉君璋賽後誇讚，「他不只是聰明的打者，也是好跑者。」

龍隊開局就先靠著劉基鴻觸身球擠回1分，8局下無人出局滿壘時，郭天信先敲安追回1分，兄弟雖然緊急換投，但劉基鴻仍從吳俊偉手中敲安，打回球隊追平分，之後又在林孝程敲出雙殺打時，往二壘跑時刻意放慢速度，讓三壘跑者先回本壘得分。

「當時我知道如果先被他觸殺，這1分就沒了，加上我有先看站位，不用那麼積極去『自殺』，就多等一下在跑。」劉基鴻賽後還原自己當時關鍵跑壘時說道。葉總也對劉基鴻的關鍵跑壘直誇讚，「他不只是很聰明的打者，也是好跑者。」不過被問到有沒有稱讚他？他開玩笑說：「年輕人不用特別稱讚。」

在8局上場打擊前，葉君璋也特別親自上場提點劉基鴻，「當時葉總只是叫我先把好球帶設定好，然後積極進攻就好。」龍隊本季拿下2勝都是從「黃衫軍」手中取得，且這2場比賽劉基鴻都有發揮，「其實沒有特別會打兄弟，上場就是相信自己，相信自己是最棒的。」