台中靜宜大學林姓女大生自上月30日出境後，到現在依舊下落不明，家人擔心遭到人蛇集團控制而報警。警方調查發現，林女已入境緬甸仰光，目前無法排除她是被前男友拐去KK園區。現在有消息指出，林女離台前9天，曾到通訊行買了一支二手哀鳳，過程十分冷靜。

林姓女大生3月29日離開學校後，30日搭乘飛往英國倫敦的班機，中途卻在泰國曼谷下機，停留約5小時再飛往緬甸仰光。據了解，林女的前男友和現任男友都涉及詐欺相關犯罪，她上個月透過網路認識在緬甸從事詐欺的新歡，和前任分手，因此警方不排除是「跨國追愛」才會前往緬甸。

女大生離台前9天曾到通訊行買手機。（圖／翻攝畫面）

據《TVBS》報導，林姓女大生在離開台灣前9天，曾跑到通訊行，花8000元買一支二手iPhone 11 128G，店員表示林女上個月20日就先在網路私訊通訊行業者，表示iPhone 8壞了要換手機，付完訂金還給店家5星好評，取手機過程也很正常，沒有轉移資料，就把手機帶走。

奇怪的是，林女大老遠從海線，騎電動機車到台中潭子的通訊行，還刻意把車停在隔壁檳榔攤，再走路進店內，似乎是想避開監視器，不想讓車牌被拍到。而外界傳出偵辦林姓女大生的專案小組已經解散，對此台中警方澄清，因排除人蛇集團控制，部分人力精簡，並非解散，任務會持續，追查到找出女大生下落。