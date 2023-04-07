陳冠希(Edison)巔峰時期憑藉俊俏帥痞的臉蛋，風靡無數少女，還跟金城武、吳彥祖、古天樂，被民眾票選為香港四大美男，2017年他跟大陸超模秦舒培結婚後，生下一名寶貝女兒Alaia，化身為「寵女狂魔」，不時透過社群分享父女相處的溫馨畫面，未料近日一張跟女兒親對嘴狂吻的照片，被網友認為小孩已6歲，這樣的行為並不妥當，還把陳冠希罵上熱搜。

陳冠希最近在社群平台寫下：「TRUE ROMANCE(真實的羅曼史)」，接著PO出父女合照，可見愛女站在溜滑梯下方，大方親吻穿著藍色牛仔襯衫的陳冠希，感情超級好，不過由於女兒已經6歲，引起網友批評，「這樣親吻方式，感覺不妥，不適合」、「姑娘都大了，嘴對嘴親吻不好吧」、「你們誰接受這樣的行為」，但也有網友認為這僅是愛的表現：「幸福的父女倆」、「未免管太多了吧」、「心臟看什麼都髒」、「小公主好可愛呦！」

陳冠希先前也在直播親吻愛女。(圖/陳冠希 IG)

事實上，陳冠希並非首次曬出跟女兒親吻的照片，去年4月他在IG跟愛女一起直播，身穿藍色上衣的女兒以流利的英語跟爸爸撒嬌，超級可愛的模樣，令觀眾也跟著融化，後來直播進行到一半，陳冠希終於忍不住用雙手摟住女兒，接著大力親吻女兒的臉頰，女兒則笑著吐槽：「爸爸口水好多，好噁心啊」，讓陳冠希裝作崩潰的樣子回應：「喔不」，互動相當有趣。