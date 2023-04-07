相信不少到外地打拚的外食族都能體會，還是家庭菜最好吃，但小時候卻無法體會。網紅作家「BigBrother大師兄」日前就分享了外甥的小故事，外甥覺得阿祖煮飯不好吃，於是拜託自己幫買雞塊，原本聽到後相當火大，但後來一想，自己小時候何嘗又不是如此。

「BigBrother大師兄」在臉書PO文，自己和外甥去外婆家吃飯，吃飽後開車回家，外甥卻在上高速公路前要他幫忙買一包雞塊，他訝異詢問「剛剛一堆菜你沒吃飽嗎」，外甥卻冷冷回「阿祖家的飯不好吃，雞塊比較好」。

大師兄說，原本聽到的當下非常火大，但想到自己小時候不懂事時，也是當著外婆家一桌菜面前，吵著要吃麥當勞，到了國中都還是會把肚子空著，拿著壓歲錢去跟同學聚餐。一直到出社會後，才體會到這些家常菜有多可貴，每次都吃得飽飽，然後再打包回家繼續吃。大師兄感嘆，現在阿嬤90幾歲了，真的是吃一頓少一頓，現在反而覺得，外面許多高價料理，都不如外婆一個簡單的滷豬腳美味。

大師兄表示，之後還是幫外甥買了包微波雞塊，問對方「這個真的比阿祖家的菜好吃嗎」，外甥還開心點頭，自己聽完後哈哈大笑，希望外甥長大後想起這句話，也能笑得跟他一樣開心，也希望外甥會知道，這樣隨便回去就有一桌菜的畫面，是多麼不容易。

文章PO出後超過2.6萬人點讚，不少網友點頭認同：「真的！長大才會知道這有多可貴」、「師兄身教非常好，沒有強硬灌輸自己的觀念去拒絕小孩子」、「我曾以為阿嬤的高麗菜飯我可以吃一輩子 結果現在已經吃不到了」、「舅舅沒有勃然大怒很可貴，孩子能自在的說出自己的感受和想法會讓甥舅間的關係更緊密」、「阿嬤的菜就是長大了才會想念的，以前我的阿嬤擅長各種古早味小吃，現在因為退化我們也吃不到了」、「外甥滿貼心的，沒有在阿祖家大吵大鬧，也是滿懂事的」、「看到這篇眼眶泛淚，好想媽媽的菜」。