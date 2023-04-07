蔡英文總統7日結束「民主夥伴共榮之旅」搭機返台，下機後發表談話說，在面臨壓力和威脅時，臺灣只會更團結，絕對不會因為受到打壓而屈服。民進黨立委何志偉晚間表示，「熱烈歡迎台灣人總統蔡英文！榮耀回國！蕭美琴大使辛苦了！」

何志偉今（7）日晚間在臉書歸納蔡英文此行有三大重點：一，做到了「全世界」都更關心、支持台灣的民主與繁榮。二。美國人，不只政治人物，會更加深理解台灣的重要且給予「尊重的支持」。三，旅居海外的中國人士，也意識到「中華民國」的實質存在與時代的意義，也願意支持華人社會唯一的民主與自由的珍貴。

何志偉表示，我們相信台灣會更好，「德不孤必有鄰」這是蔡英文總統與賴清德主席聯手打下的國際友誼賽！賴主席提出「和平保台」並延續蔡總統的「四個堅持」路線，帶領台灣和美國、其他民主國家強化防衛關係，維持台海、印太地區的穩定，是非常符合台灣利益的論述。

何志偉強調，台灣人是善良的，當世界任何角落發生災難，台灣人總是希望可以幫助需要幫助的人，台灣人的善良，其實國際都看的到。信賴台灣，不只是相信台灣會更好，也是讓告訴國際，台灣是你可以信賴的盟友，我們會持續當大家的民主盟友！