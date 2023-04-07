聞名天下的西安兵馬俑長期以來是外國遊客到中國必定前往的旅遊勝地，但兵馬俑博物館規定遊客不得進入兵馬俑坑內，違者要遭到拘留處分，帶隊的導遊也會受連帶懲處。雖明令禁止，但仍偶爾會有旅客違規，更誇張的是一位美國遊客在兵馬俑赴美國展覽時，於夜間溜進館內抱著兵馬俑自拍，還偷偷掰斷陶俑的一節手指帶回去做紀念，罪行被發現後以「跨州販運文物罪」被判刑並科以罰金。

據《快科技》報導，根據臨潼區旅遊服務中心秦俑導遊服務部的通報，3月29日早上8點半，導遊帶領4位河南籍遊客參觀遊覽兵馬俑博物館，在走到一號坑南走廊後方區域時，一名遊客突然翻越一號坑的護欄，向一號坑的挖掘位置看了一眼，然後退了回來，整個過程持續了十幾秒的時間。

報導說，該遊客為一名40多歲男子，聲稱在遊覽時看不清楚，出於好奇才跨過圍欄，進入進入文物區的邊緣，被附近哨兵發現後及時制止，就退了出來。事件發生後，涉事遊客擾亂公共秩序的罪名被臨潼警方處以5日行政拘留。相關導遊被責令停止導遊活動15天。

對於此事，文物保護工作人士表示，根據通報內容來看，遊客沒有進到文物區，所以沒有對文物造成傷害，但無論怎樣，這種行為都應被制止。

報導表示，過去曾發生數次類似事件，有的還非常誇張。2006年一名26歲的德國男子馬林穿上自製秦俑服裝，跳入兵馬俑1號坑內，成為秦俑館建館26年來首個跳入俑坑的遊客。他自稱是太喜歡兵馬俑了，沒有想破壞它們，最終因為沒有造成破壞，僅受到批評教育。

一名美國人在兵馬俑赴美國展覽時，於夜間溜進館內抱著兵馬俑自拍，還偷偷掰斷陶俑的一節手指帶回去做紀念，而且還把這些照片都放到網上向網友炫耀，最後遭判刑與罰金。（圖／快科技）

2017年12月，兵馬俑在美國特拉華州展出期間，24歲男子邁克爾．羅哈納和2位朋友在夜間偷偷進入已經閉館的博物館展廳，抱著兵馬俑自拍，掰斷並盜走了一個「騎兵俑」的左手拇指，回去後還將照片傳到網上炫耀。這次也是兵馬俑40多年來共260多次的文物外展中，唯一的一次兵馬俑遭破壞的事件。

報導說，最後邁克爾．羅哈納與檢方達成認罪協議，刑期高達30年的「盜竊和藏匿博物館文物」重罪被撤銷，取而代之的是輕罪「跨州販運文物」，最高只需服刑2年和罰款2萬美元。