豐田技術長中島宏樹（Hiroki Nakajima）周五表示，在新領導階層的帶領下，豐田將成立一個新部門，專注於研發新一代電動車款。
豐田表示，該公司計畫2024年在中國大陸新增兩款新電動車，2025年在美國開始生產一款電動休旅車。
豐田目前在市面上僅推出三款電動車，去年這些車款銷量加總不到2.5萬輛。這意味著豐田想達到自己設定的目標具備一定難度。
豐田汽車（Toyota Motor）7日宣布，該公司計畫在2026年前推出10款新電動車，以達到每年銷量150萬輛目標。顯示這家日本車廠急欲在電動車領域追趕特斯拉（Tesla）等同業勁敵的野心。
豐田技術長中島宏樹（Hiroki Nakajima）周五表示，在新領導階層的帶領下，豐田將成立一個新部門，專注於研發新一代電動車款。
豐田表示，該公司計畫2024年在中國大陸新增兩款新電動車，2025年在美國開始生產一款電動休旅車。
豐田目前在市面上僅推出三款電動車，去年這些車款銷量加總不到2.5萬輛。這意味著豐田想達到自己設定的目標具備一定難度。
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