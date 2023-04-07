豐田技術長中島宏樹（Hiroki Nakajima）周五表示，在新領導階層的帶領下，豐田將成立一個新部門，專注於研發新一代電動車款。

豐田表示，該公司計畫2024年在中國大陸新增兩款新電動車，2025年在美國開始生產一款電動休旅車。

豐田目前在市面上僅推出三款電動車，去年這些車款銷量加總不到2.5萬輛。這意味著豐田想達到自己設定的目標具備一定難度。