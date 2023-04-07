中船工業集團所屬江南造船廠在微信公眾號發佈核動力航母想像圖，展示一艘舷號標為「20」的航空母艦，並公開招標軍艦用核動力裝置。前空軍副司令張延廷指出，核動力航母不用裝那麼多油，只要裝空中用油就可以。國際政治專家賴岳謙則表示，核動力航母圖紙已經畫出來，接著就是打造的問題，也就是10萬噸以上的航母。

張延廷今（7日）在政論節目《新聞大白話》中表示，航母有三步驟︰第一步驟是用滑跳的，遼寧號、山東號都是用滑跳的，到了福建號就變成電磁彈射。滑跳是速度仰角出來，但是載彈量低，武裝攻擊力道小。第二步驟是電磁彈射，最快速度1分鐘就有一架飛機起飛。大陸跳過蒸氣彈射，中國大陸不會再走蒸氣彈射。

張延廷接著指出，第三步驟，大陸兩艘電磁彈射後，走的是核動力。兩艘滑跳、兩艘電磁彈射，第五艘航母就是核動力了。前面4艘要載8千公噸海用跟空中用的燃料出航，核動力後就不用裝那麼多油，只要裝空中用油就可以。

國際政治專家賴岳謙則表示，目前看來中國大陸再建兩艘航母，第三艘已經證明是電磁彈射。第五艘舷號「20」公開招標，看起來就是核動力，圖紙已經畫出來，接著就是打造的問題，也就是10萬噸以上的航母。他指出，中國大陸在航母已有所突破，而且突破得很快，比如塔台已經放在右舷，起降空間也就拉大了。