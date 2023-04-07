前台鹽董事長陳啟昱被爆料涉嫌違法在高雄旗山千坪農牧地上蓋豪宅，高雄市政府農業局今日已開立10萬元裁罰書，並要求限期改善恢復農業使用，否則將依法拆除，然而地方人士爆料，該豪宅旁也有2戶違法農舍，疑為親近綠營人士，農業局今日一併予以裁罰各10萬元，並通知農地所有人限期改善。

高雄前副市長陳啟昱旗山違法豪宅遭罰10萬並限期改善，又傳出隔壁兩棟農舍也違法遭罰，地方爆疑與綠營人士有關。（林雅惠攝）

知情的地方人士透露，陳啟昱旗山區千坪農牧地上豪宅，裡面非常精緻寬敞，院內有池塘造景，庭園草皮都是人工皮打造，有不少政要到旗美地區就到此聚會，被視為高檔招待所，違法豪宅曝光後，該豪宅大門今日依舊深鎖。

高雄市農業局表示，昨日派員勘察時，另發現有2件農地違規，3件並於今日依違反農業發展條例與區域計畫法，一併予以裁罰各10萬元，並通知農地所有人限期改善，若屆期未完成改善將強制拆除。

地方傳聞，這另2戶違法農舍，其一疑是親綠營人士，另一不得而知，是否外傳皆是綠營政要人士所有，農業局強調，農舍是一般民眾所有。

不過據悉，高市農業局人員發現鄰近的2塊農地也有不合法的建物，這2塊農地分別登記在黃姓及林姓民眾名下，從名字無法看出特殊身分。

地方人士透露，陳啟昱當初是與政壇好友相約一起在旗尾地區購地，包括退休的綠營民代及親綠的企業老闆，大家的農地相聚都不遠，今日同樣被開罰的違法農舍應為陳啟昱的好友所持有，若違法農地風波繼續延燒，牽連可能愈滾愈大。