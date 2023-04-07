永康狂人「囡仔昌」駕BMW命喪國道　警：疑因斷掌無法掌控車況

台南角頭「囡仔昌」劉子賢昨日凌晨駕駛BMW行經國道三號時自撞，緊急送醫急救後宣告不治，而劉子賢在2014年遭遭台南學甲槍擊案主嫌「紅龜」洪政軍尋仇，雙掌也被洪男剁斷，失去雙掌如何開車也成為關注重點，警方調查確認，劉子賢的駕照已於去年被吊銷，懷疑是斷掌導致他無法掌控車況，確切事故原因仍須釐清。

據了解，劉子賢為幫女性友人出頭而得罪洪政軍，雙方在2014年9月爆發衝突，劉子賢被洪男等人押走，洪政軍用武士刀剁下其雙掌，隨後將他載往醫院丟包，劉子賢自此失去雙掌，後又因案入監，直到去年8月才假釋出獄。

而道上一直傳言劉子賢在伺機向洪政軍復仇，洪政軍因犯下學甲88槍槍擊案，日前才從大陸被遣返回台遭羈押，劉子賢卻於昨日凌晨在國道3號自撞身亡，警方調查確認劉男的酒測值為0，但其駕照已於去年被吊銷，確認其為無照駕駛，懷疑是因斷掌而無法掌控車況導致車禍，確切事故原因則仍須釐清。