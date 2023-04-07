高雄今日晚間8時11分許，三民區合江街一間4層透天厝發生火警，火舌不時從屋內竄出，消防隊獲報到場布線搶救，火勢於晚間8時54分許撲滅。消防隊隨後在透天厝1樓發現一對老夫妻81歲林姓老翁、76歲曾姓婦人已明顯死亡，原以為還有一名51歲印尼籍看護受困，稍後家屬到場後表示已順利聯絡上，並未受困，詳細起火原因待釐清。

三民區合江街一間4層透天厝晚間8時11分許發生火警，火舌不時從屋內竄出，附近居民見狀趕緊撥119求助，警消獲報出動特搜中隊、十全分隊、大昌分隊、鼎金分隊、中華分隊、前金分隊、新興分隊24分56人到場布線搶救。

消防隊指出，到達現場時，發現透天厝1樓已全面燃燒並有火焰竄出，消防人員立即佈線搶救，消防局長王志平並於第一時間抵達現場指揮救災，火勢於晚間8時54分許撲滅。

火勢撲滅後，消防人員進屋搜索，在1樓發現一對老夫妻已明顯死亡。據了解，死者為81歲林姓老翁、76歲曾姓老婦，目前警方通知家屬，並報請檢察官相驗；後續原以為還有印尼籍看護受困屋內，後續家屬到場，表示已與看護聯絡，並未受困，詳細起火原因待釐清。