布拉德在對阿肯色州銀行家協會發表演說時提到，近來多家銀行爆發危機，導致美國金融壓力急遽升高。不過與2007-2009年全球金融危機與2020年3-4月的疫情爆發時期相比，金融壓力指標依然處在低點。

他認為在監管機構採取迅速與適當的宏觀審慎政策，已有助降低金融壓力。過去四周美國10年期公債殖利率已下跌50個基點、兩年期公債殖利率更跌落100個基點，布拉德指稱美債殖利率走跌，可往協助減緩金融壓力對經濟造成的衝擊。他還預估金融壓力將有高達85％機率可以持續緩解，他在同時並不認為美國信貸出現緊縮，足以導致美國陷入衰退。

事實上論及美國經濟成長時，布拉德指出從最近的經濟數據、像是相關的實質消費者支出與就業市場均表現強勁，都可能讓第一季國內生產毛額（GDP）表現超出預期。他解釋穩健的就業市場可支撐消費者支出，後者也是推升美國GDP成長的最大動力。

然而最令他擔憂的還是美國至今通膨依然居高不下。他說雖然整體通膨已逐漸降溫，但排除波動高的食品與能源價格，例如核心PCE通膨指數的下滑速度卻依然緩慢。

他指稱，要讓美國通膨降到Fed設定的2％目標還有一段長路要走，因此Fed應該持續堅持升息路徑。他在過去曾主張，聯邦基金利率到年底需要升到5.5％與5.75％。

布拉德向來是Fed的鷹派大將，他所提出的終端利率也比其他決策官員預期還高。不過他在今年Fed的利率決策會議上並沒有投票權。

Fed下次決策會議將在5月2到3日召開，目前市場預測利率不變或升息25個基點均為五五波。