同樣地，百和-KY7日公布自結3月合併營收逾4.39億元，年減48.62％，第一季合併營收12.08億元，年減36.01％。百和-KY指出，因受到市場不景氣的影響，終端需求減少，加上各品牌庫存去化速度，不如預期，進而影響公司出貨量。

台灣百和說，若都不含百和-KY房地產營收，公司自結3月合併營收年減33.6％，第一季合併營收年減27.3％。

台灣百和表示，若含房地產營收，第一季產品營收比重，分別為織帶鞋帶48.7％、針織經編緹花13.6％、黏扣帶13.5％、鬆緊帶13.3％射出帶6.9％、其他3.2％，及房地產0.8％。

若含房地產貢獻，台灣百和集團第一季各廠區營收比重，分別為百和-KY40％、越南百和30％，台灣百和17％、印尼百和10％，及北美百和3％。其中，越南百和與印尼百和第一季營收占比，微幅增加。

法人說，由於百和-KY在大陸推案量明顯減少，導致百和-KY及台灣百和今年認列房地產營收大幅減少，使得台灣百和及百和-KY未來單月營收 主力，仍以本業為主。