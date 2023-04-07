中國國家主席習近平7日下午在廣州松園與法國總統馬克宏舉行非正式會晤，兩人在松園白雲廳，欣賞中方安排的樂師彈奏樂曲《高山流水》。習近平還不忘稱，這琴聲意涵只有知音才能聽得懂，習近平也藉此凸顯其與馬克宏、中法兩國是千年知音。

大陸央視新聞報導，習近平與馬克宏在廣州松園臨水而坐，觀景品茗；循著《高山流水》悠遠婉轉的琴聲，習近平和馬克宏來到白雲廳，聽千年古琴奏千年絕唱，品千年茶韻論千年興替。

從大陸央視畫面可見，習近平對馬克宏說，千年古琴造就千年絕唱，高山流水探知音，這是中國古代一個很優美的故事，就是俞伯牙與鍾子期的故事。這體現出一種知音，只有知音才聽得懂這個琴聲的意涵。

馬克宏聽完之後十分感興趣，當場表示想把曲名留記下來，習近平在一旁馬上接話稱，「可以，還可以把彈奏的簡譜複印一下給馬克宏總統」。

「伯牙子期」是講述知音難求的一個故事。據了解，俞伯牙與鍾子期是春秋戰國時期的至交典範，俞伯牙善於演奏，鍾子期善於欣賞，這就是「知音」一詞的由來。後鍾子期因病亡故，俞伯牙悲痛萬分，認為知音已死，天下再不會有人像鍾子期一樣能體會他演奏的意境，所以，終生不再彈琴了。