科思創表示，太陽能邊框，是太陽能組件的重要組成部分，能起到固定及密封太陽能電池組件和背板，增強組件強度的作用，將有助於運輸及安裝，其性能對電池組件的使用壽命，也會產生直接影響。

太陽能邊框，通常由高能耗的鋁合金製成。由科思創研發拜多聚氨酯樹脂，所製成的聚氨酯複合材料邊框，可耐化學腐蝕，且具有成本效益競爭力，為太陽能元件製造廠商提供全新材料選擇。TUV萊茵頒發的商用材料認證，是太陽能產業重要的認證標誌，測試專案包括熱壽命、物理性能，及電性能測試。

TUV萊茵根據行業標準，對科思創的樹脂，進行嚴格的測試，證明其滿足太陽能行業，對於長期使用及可靠性方面需求。TUV萊茵將憑藉專業的技術能力，為科思創提供優質的服務，協助其邁向清潔能源發展和低碳之路。

基於突破性的拜多聚氨酯樹脂和創新的複合材料拉擠生產製程，讓聚氨酯複合材料邊框，具有出色的耐腐蝕性能。尤其，適用於高濕高鹽霧的沿海和海上發電站。此外，作為一種非金屬材料，它擁有極佳的絕緣性能，可免接地，同時有助於降低潛在電勢誘發衰減（PID）效應，進一步提升電池板的發電效率。

科思創客製化聚氨酯事業處亞太區研發副總裁李倩表示，太陽能行業正處於高速發展期，產業鏈上下游企業，不斷更新技術，提質、降本、增效，成為企業的核心關注點。

作為聚氨酯的發明者－科思創，期望與更多合作夥伴，探索創新，為太陽能行業帶來質優高效的材料解決方案。

2016年，科思創攜手合作夥伴成功開發聚氨酯複合材料太陽能邊框，首批使用該邊框的太陽能板安裝在科思創位於上海的亞太區創新中心屋面上，多年來運行良好。2022年開始，該邊框陸續出口到德國，用於分散式太陽能應用。

總部位於德國科隆的科思創，在台總部位於台北，另在彰化設置TPU亞太研發中心，就近為亞太區客戶提供客製化的開發及服務。在生產領域，科思創彰濱廠主要生產能量固化單體monomer，同時也是科思創全球最大的固化樹脂合成生產基地。