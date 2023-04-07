3000年前的歐洲人已經懂得從藥物得到快感了。根據一項最新發布的學術研究報告，科學家從現今西班牙梅諾卡島出土的古人毛髮驗出提煉自植物的生物鹼成分，成了歐洲最古老的迷幻藥用藥證據。研究成果已於6日見刊於知名期刊《科學報導》（Scientific Reports）。

檢測毛髮是尋找用藥歷程的方法之一，西班牙與智利的學者以此找出大約3000年前古人嗑藥的直接證據。英國廣播公司、《每日郵報》等媒體7日報導，研究人員在梅諾卡島（Menorca）西南側一處埋葬遺體的Es Càrritx洞穴遺址留存的毛髮之中，驗出提煉自植物的迷幻藥物質。這類藥物會讓人產生幻覺、語無倫次。

這處遠古洞穴從距今3600年前至2800年前用作埋葬場所，長達600年，內有遺體大約210具。

研究人員指出，從這處遺址採得的毛髮所檢出的物質藥效可能很強，也許用於墓穴裡舉行的儀式，使用者可能是具有巫師身分、是「能控制植物藥品副作用的人」。由此可知，早在舊石器時代，人類就已經發現某些植物具有食物以外的屬性。考量到這幾種生物鹼的潛在毒性，這代表當時的人已具備處理、使用與應用的高度專業知識。

經化驗得知，這些毛髮在當時的儀式之中染成紅色，而且毛髮的主人不只一人。迷幻藥物成分檢出3種，包括顛茄鹼（atropine，也稱阿托品）、東莨菪鹼（scopolamine）、麻黃素（ephedrine）。茄科植物含有顛茄鹼、東莨菪鹼，均會使人產生幻覺；麻黃素可從特定品種的灌木與松木提煉，會讓人有亢奮、機敏感。

研究人員提及，墓穴裡還找到有蓋子刻有螺旋圖案的陶器，部分學者認為這代表古人處於迷幻藥物作用的情況下「意識改變的狀態」。

在此之前有關史前歐洲人嗑藥僅有間接證據，例如藝術作品描繪的藥用植物。研究團隊表示，人類食用藥性植物的歷史悠久，結合考古學、人類學、化學、藥學、民族植物學、圖像學等領域，有可能追查出史前時代歐亞、北美、南北等大陸的人類用藥習慣。

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