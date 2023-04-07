根據美國半導體產業協會（SIA）6日公布，2月全球半導體銷售額降至397億美元，較去年同期的500億美元暴跌20.7％，創下2009年來最大縮幅。與前月相比，2月銷售額較1月的413億美元減少4％。

按地區來看，日本是唯一銷售額呈現年成長的地區，年增1.2％至39億美元，而大陸的銷售額摔幅創各地區最大，年減幅高達34.2％，降至109.7億美元，主要因為美國對大陸實施半導體銷售禁令。儘管如此，大陸2月半導體銷售額依然超越美洲的99.5億美元。美洲2月銷售額年減14.8％，亞太和其他市場年減22.1％。

然而按月來看，所有地區2月銷售額皆遜於1月水準。日本與歐洲銷售額皆月減0.3％，亞太和其他市場月減3.6％，美洲月減5.3％，另大陸月減5.9％。

值得一提的是，去年全球半導體銷售額創下5,741億美元紀錄，拉高比較基期。

全球逐漸擺脫疫情桎梏後，市場對電腦和手機等消費電子產品的買氣縮減，連帶拖累晶片需求。全球半導體銷售額自去年下半年來大幅下滑，至今仍沒有好轉跡象，打擊業者獲利。

SIA主席暨執行長紐佛（John Neuffer）透過聲明稿表示，「2月份全球半導體銷售額持續下滑，連續6個月低於去年同期和前月水準。短期市場周期變化和總體經濟逆風導致銷售降溫，不過多個終端市場的需求逐漸回升，半導體市場的中長期展望依然明亮。」

費城半導體指數今年以來累計大漲逾21％，表現超越那斯達克指數15.5％的升幅，亦大幅領先標普500指數的上漲6.9％。