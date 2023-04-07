前總統馬英九結束赴陸祭祖交流之旅，搭機回台。馬英九強調「九二共識活過來了！」中天新聞針對「馬英九訪問大陸的『兩岸論述』，滿意嗎 ？」進行街訪時，很多民眾都認為，「馬英九還蠻勇敢的」有一位年輕人甚至對馬英九的大陸行的表現打80分。

中天新聞《鄭亦真辣晚報》7日派出記者針對「馬英九訪問大陸的『兩岸論述』，滿意嗎 ？」進行街訪。一位婦人表示，「還OK吧，看起來都還不錯呀！」一位先生表示，「是好事呀，畢竟不要打仗都是好事，我的目的就是不要打仗，因為打仗，大家都不好」。還有人說，「他還蠻勇敢的」。

年輕人則紛紛表示，「他符合憲法呀，很滿意」、「可能幫國民黨加分，感覺他在大陸的人氣，還蠻高的。就是他走到的地方，民眾都會拍照，高喊『馬英九我愛你』」、「他在那邊的表現80分，去表達我們的主權，他不是還說出他是我們的總統嗎？他還蠻勇敢的」。