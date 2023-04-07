裕隆（2201）旗下裕隆城落成啟用倒數，新店生活圈逐漸成形！區內綠湖公園地下停車場與生態公園7日舉行啟用典禮，地下停車場規劃358格汽車位，將預留百分之百的電動車，將打造五星級全智慧停車場。

裕隆城緊鄰綠湖公園地下停車場，裕隆城也特別捐贈3,000萬元重新打造生態公園，植栽近500株樹木。7日出席啟用儀式的新北市長侯友宜表示，目前已有眾多「低、零污染」產業進駐寶高智慧產業園區，若加上接下來即將開幕的裕隆城商場，綠湖公園地下停車場將可調節區域停車供需。

而裕隆抑注3,000萬元重新打造生態公園，侯友宜指出，一年四季都將有不同樣貌，公園內還有具滯洪功能的生態池，滯洪量達1,150立方公尺，相當於2.5座國小附設游泳池的水量，還有900公尺長的環湖步道，提供在地居民休閒最佳去處，也兼顧水利防洪功能，讓停車場不只是停車場，開創公私部門合作的全新風貌。

全新啟用的綠湖公園地下停車場共規劃358格汽車位及47格機車位，未來將串聯周邊裕隆城商圈、寶高智慧園區、大坪林、七張商圈，打造成兼具綠能、生態、共享生活圈。

新北市府也特別開放綠湖公園地下停車場自7日晚間6時起至4月底，試營運期間免費停車。

交通局長鍾鳴時表示，綠湖公園停車場為全國第一座結構體工程採預鑄柱工法興建的停車場，工程總經費5億4,909萬元，停車場基地規劃朝低碳、綠能、共享交通，停車場除預留百分之百的電動車充電管路，並設有電動機車電池交換站、YouBike租賃站，以及規劃共享汽車格位，綠湖公園停車場提供大新店商城與智慧產業的低碳交通服務，也是新北低碳交通願景的重要一步。

裕隆總經理姚振祥表示，隨著裕隆城即將於下半年正式啟用，集團自我期許以在地企業回饋鄉里，裕隆城目標打造智慧宜居城市，整合規劃具未來性的多功能商城、工業園區與高級住宅，帶動新店區域的產業聚落升級與轉型，以及未來城市的生活體驗，並持續朝向數位化、開放化與新能源化的目標轉型。