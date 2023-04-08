總統蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫5日在加州洛杉磯雷根總統圖書館舉行會晤。麥卡錫強調美國政府會持續、並加速對台軍售。前民進黨立委沈富雄表示，他若是蔡英文，會插一番話，其中會提及，我們一個小國，光靠你對我們的軍售，我們還是沒有辦法，所以完全靠老大哥，老大哥你力道要強。

沈富雄7日在政論節目《 少康戰情室》表示，麥卡錫這個speaker的位置， 得來不容易。投了10幾次票，才好不容易得來。所以麥卡錫比較想要當一個speaker，跟非常保守的美國前眾議院議長金瑞契差多了，麥卡錫四平八穩。而且中美台三方面的反應，跟他上個禮拜的預料完全一樣，他猜得非常的準，因為大家都各退一步，但對所要宣達的對象，也都有所交代。

沈富雄點出，麥卡錫講的3點，像是技術合作、認同統一價值、軍售，他覺得軍售最重要。麥卡錫特別講到一點，他說「制裁不如軍售」；沈富雄認為，他要是在現場的蔡英文，應該會在最好的機會插一番話：麥卡錫你是對的，軍售當然比制裁預先，但是我們一個小國，光靠你對我們的軍售，我們還是沒有辦法，所以完全靠老大哥，老大哥你力道要強，應該重要的是嚇阻，嚇阻要比軍售有用，軍售只是把台海搞成戰場、把台灣搞成焦土， 需要你賣給我們軍火的時候，我們已經完蛋了。