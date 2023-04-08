真的不要太相信網友！一名30歲的男子，在網路上遇到一名正妹，深信對方是自己的夢中情人，展開熱烈追求，前後4年付出80萬人民幣(約台幣350萬)，直到最後才知道自己被當提款機，看到對方真面目時更是崩潰，嚇得說不出話。

根據《九派新聞》報導，事件發生在大陸武漢，30歲的董姓男子，畢業於當地名校，身高185公分，還有俊俏臉龐，樣貌學歷雙全，被旁人認為是菁英。2018年透過交友軟體結識女子後，對方大頭貼相當漂亮，加上聲音又甜美，很快就墜入愛河，一周後順利交往。

何女被警方逮捕時，董男才知道對方冒用他人大頭貼，自己被騙了4年、80萬元，崩潰不已。(圖／取自九派新聞)

原先女子僅是要求自己買些小額禮物，但之後開銷越來越大，包括父親住院費用、房屋裝修等都開口跟董男索求，4年下來，董男在對方身上花費80萬人民幣。董男說，看到對方要求越來越高價，原先拒絕匯款，但女子此時就使出苦肉計，問道「你不愛我了嗎」，他還是心軟借錢，但每當自己開口邀約時，對方卻找盡各種理由避不碰面，最後還提出分手，才開始覺得事情有異，但分手後信用卡卻還是被女子拿去揮霍、借款。

直到今年3月，董男在派出所前不斷徘徊，值班員警看到後，便請他進入所內「有事就說出來吧」，董男才將事情始末全盤托出，員警聽完後很快就知道是網路詐騙，立刻著手偵辦，從銀行帳戶與對話紀錄中，逮捕了涉案的何姓女子。

讓現場人員傻眼的是，何女現實中身材壯碩，容貌與照片更是差了十萬八千里，董男看到後也崩潰不已，才知對方拿假照片騙了自己4年。最終經由警方勸導，何女終於認罪，歸還騙取的80萬元，但由於詐騙屬於刑事案件，因此何女仍須接受法院審判。