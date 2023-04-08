藝人孟耿如的弟弟在4年前離世，得年23歲，讓家人都悲痛不已。在弟弟離開後，留下一台還沒修好的車子，修好後就擺在她的工作室，多年來一直用不到，她決定把車轉送，送去更有意義的地方。

孟耿如在臉書提到，弟弟生前有一台等待修理的車子，爸爸花了很大的功夫，找遍各種難找的零件，花了很長的時間等待到貨，終於把車修好了，可惜弟弟等不到這天。之後車子便放在她的個人工作室，但她不會騎車，就算想偶爾發動都沒辦法，因此只是擺在那當裝飾品。直到前陣子整理工作室，她和家人討論後，覺得不一定要留著車子才算是想念，只是始終無法把車子釋出，甚至不願意當做金錢的買賣。

孟耿如把車子送給大學學弟。（圖／翻攝自孟耿如臉書）

於是，她決定把車子送給大學學弟，對方有蒐集古董、欣賞老車的興趣，「我想會這樣喜歡老物的人，肯定也會有願意守護這台車的心吧，被他收藏一定會比放在我工作室倉庫來的更有意義許多」，立刻鼓起勇氣聯繫，得到了以下的回應：「耿如，我記得這台車，也很明白這台車對妳的意義，如果妳願意交付於我，我能承諾妳的是我這輩子都會顧好這台車，並且不會變賣，而且想看這台車的時候，都隨時歡迎」。

這番話讓她很感動，決定把車子交給學弟，「弟弟絕對不會想要他的愛車最後無法好好的在路上奔馳著吧…」，回想交車的那天，她和車子留下一張很有意義的合照，而車子載走後，她沒有落淚也沒有不捨，因為她總算明白：「這台車只是承載我們家人與弟弟之間的回憶和思念，但真正的愛不需要靠什麼東西去承載，因為一直都好好放在我們的心中」。

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