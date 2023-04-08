房市穩健成長深受環境影響，新竹就是最佳典範。竹北近年受惠於4大園區等科技園聚落成形，磁吸大量全台年輕科技人才湧入，再加上多個重大建設加持，預估創造破萬個就業機會。根據統計，新竹近5年人口成長11.68%，購屋需求激增，近3年平均房價漲幅更高達88%，尤其高鐵特區周邊新案房價坐七望八，成為竹北房市蛋黃區。

根據統計，新竹近5年人口成長11.68%，購屋需求激增。(圖/業者提供)

政府近年積極開發新竹重大建設，紛紛吸引眾多企業爭相恐後投資，包含慧榮科技投資40億興建竹北高鐵總部大樓，欲藉由高鐵建構更高效率的營運體系；新竹生物醫學園區的第三生技大樓也即將完工，將再引進75億的投資，2025年預計投資金額高達475億，未來創造近5千名就業機會。

另外，高鐵新竹車站專一特區由宏匯及冠德預計投入155億元，以「未來之心 Gateway Plaza」為開發定位，攜手打造佔地高達15,000坪、高度超過200公尺的大型複合式商辦及商場，預計2029年全數完工，屆時將是竹北高鐵特區最大地上權開發案；專二特區則由聯發科設立企業總部，將成為新竹高鐵站前科技之都，利多總合使發展能量蓄勢待發，房市熱潮將被推升至另一個層次。

由宏匯及冠德預計投入155億元開發的「未來之心 Gateway Plaza」。(圖/業者提供)

隨著土地飽和及人口紅利等因素，連帶區域房價直線躍升，其中，位於高鐵站前的預售案「惠宇謙恆」與「浩瀚豐邑之森」，房價站穩7字頭，高鐵站前魅力無法擋，深受高端人士青睞。中古屋則以「國泰TWIN PARK」為例，照理來說以小坪數當道的市場趨勢來看，此案大坪數規劃其單價不易創高價，但111年6月成交價格每坪68.51萬元創下歷史新高。

預售案「惠宇謙恆」與「浩瀚豐邑之森」，房價站穩7字頭；中古屋「國泰TWIN PARK」於111年6月成交價格每坪68.51萬元創下歷史新高。(內政部實價登錄)

位於新竹高鐵特區正核心的「合新詠遇」，為目前高鐵周邊成交最大量之個案，實價登錄約62-67萬/坪。主要優勢為坐擁1,983坪超大基地開發，步行僅7分鐘即可抵達雙鐵、雙面臨路、鄰近國道一號及國道三號、採光及棟距視野佳等等，如此優秀條件在高鐵特區實在難得，且產品規劃僅26至49坪，滿足多元需求，故成為高鐵特區目前最熱銷個案。