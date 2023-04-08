新竹房市近年房價節節高升，成為全台熱門話題，盤點新竹未來重大建設，包括新竹縣捷運路網、寶山環北路拓寬計畫、寶山台積電研發中心等利多將一一登場，加上竹北、關埔房市與發展已臻飽和，房市專家一致認為蓄勢待發的寶山「宏道新竹帝寶」將成為容納竹科供不應求、且集結最多重大建設的竹科新貴移居重鎮，總銷230億元量體在329檔期正式重磅登場。

全台科技廊帶聚焦大新竹地區，而科技軸心則首重竹科寶山，寶山鄰近新竹科學園區，車程約8~10分鐘，憑藉絕佳地理優勢，成為台積電竹科1、2期擴建計畫落腳點，號稱「台灣貝爾實驗室」的研發中心將在今年度第2季啟用，預計將進駐台積電8000名頂尖研發人員，近1年來房價也暴漲8成奪下北台灣增值行政區冠軍。

台積電寶山研發中心啟動 萬名長住人口進駐寶山

護國神山台積電在南科帶動近7.5萬個新工作機會，並領航台南房價飆升後，接下來投資重心將北移，台積電董事長劉德音日前就表示台積電在新竹寶山興建的研發中心將於2023年第2季正式開幕，預計將進駐8000位研發人員；準備中的台積電2奈米晶圓廠將落腳新竹及台中科學園區，共計有6期工程，都依計畫持續進展中。

台積電寶山研發中心第2季將進駐近萬名長住人口，可望帶動周邊住宅需求。（甲山林集團提供）

而劉德音也透露，未來十年將是半導體產業在整個電子產業價值鏈中快速成長的時代，台灣也必定在世界經濟發展中扮演更加關鍵的角色，台積電將不斷強化客戶服務、並加速投資半導體的研發。甲山林集團、愛山林建設董事長祝文宇分析，台積電寶山研發中心第2季進駐近萬名的長住人口，將帶動周邊住宅需求；再加上2奈米廠已進入整地作業，龐大就業機會所帶來的新移民潮將帶動竹科寶山人口數高速倍增，在供需原則之下，竹科寶山特區房價看漲指日可待。

而各大科技廠陸續進駐帶來的龐大居住群，也將帶來人流、車流，為考量寶山將接班竹北成為竹科新貴移居熱區以及台積電擴建廠區之需求，新竹縣政府決議斥資5.4億拓寬寶山往返園區必經的環北路，將現有2線道拓寬為4線道共15米，起點為環北路雙峰橋處，終點為環北路與雙園路2段交叉口，採雙向四車道配置，日前已於去年11月舉行環北路道路改善工程開工祈福典禮，預定約1年半後完工，將大為提高車行及人行通行安全，促進地方繁榮及產業發展，竹科塞車問題確定有解方。

環北路道路改善工程已於去年舉行開工祈福典禮，內政部營建署副署長吳宏碩與北區工程處長曾正宗、新竹縣長楊文科、寶山鄉長邱坤桶等人進行動土儀式。（新竹縣政府提供）

除了寶山環北路拓寬、成為連結新竹縣市與竹科交通的重要交通樞紐，祝文宇表示，「宏道新竹帝寶」率先打造全長750米、路寬25米的林蔭大道，可直通雙林路與環北路，更緊鄰茄苳交流道，1分鐘就能上國道3號，迅接竹科，寶山擁有優越的交通條件，成為新竹重中之重，作為串聯大竹科生活路網的最重要拼圖，未來發展潛力可望超車竹北。

新竹捷運6大路網定案 預留寶山延伸段

大眾運輸建設部分，大新竹地區也即將迎來捷運系統利多，捷運向來是不敗的軌道投資經濟學，目前已拍板定案竹北藍線、新豐竹北黃線、湖口紫線、竹東棕線、藍線延伸芎林、藍線延伸新埔等6大路廊，新竹縣府交旅處處長游志祥說明，6大路廊是大眾運輸導向發展(TOD)綠色運輸，相關規劃整合了頭前溪兩岸大新竹生活圈，也預留「串接寶山鄉、桃園市機場捷運線延伸至新竹縣湖口鄉」的可能性。