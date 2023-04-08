綜觀寶山坐擁各項重大建設利多，投資嗅覺向來敏銳的竹科新貴們早已開始布局，其效應先行一步反應在寶山房價上，根據住展雜誌統計，北台灣新建案漲幅前10名行政區，由寶山鄉年漲幅達8成居冠，漲幅前10大區依序為寶山、芎林、北區、竹東、香山、新豐、鶯歌、三峽、關西、新埔，年漲幅全超過2成。

觀察入榜10區除新北市鶯歌、三峽，其餘8區都位在新竹地區，顯見新竹確實是北台灣房市最熱門且最富話題區段，其中寶山房價年漲幅甚至飆到8成以上，主因受惠台積電擴廠與18萬坪造城開發案「宏道新竹帝寶」開創前所未有的空間規格與絕版環境，強勁增值力稱霸全台，讓寶山增值實力最為驚人。

「宏道新竹帝寶」主打單一建商開發約18萬坪智慧城市，規劃14.7萬坪綠地廣場，吸引許多歸國子女、資金回流的台商購屋。（甲山林集團提供）

市場認為，若以台北房市版圖觀察大新竹生活圈，竹北如新竹的信義計畫區，寶山則像是台北市大安區，「宏道新竹帝寶」如同大安區內的「仁愛帝寶」，未來寶山是新竹的核心，而「宏道新竹帝寶」會成為寶山的核心，地理位置優越、交通便利，每坪僅4字頭的親民房價比起單價7、8字頭的竹北不僅是價格上的優勢，還有不易塞車、高品質居住環境與更大的未來增值性。

「宏道新竹帝寶」主打單一建商開發約18萬坪智慧城市，規劃14.7萬坪綠地廣場，八座主題公園，綠地面積約是大安森林公園2倍大，採40%低建蔽率、低密度開發，可建築面積僅約8萬坪，希望打造有別於竹北都市水泥叢林的住宅環境；去年928檔期進行醞釀，買氣銷售反應佳，於今年329檔期再推230億、共約900戶，為全台極其罕見的社區管理、美式大庭園微型城市規劃，因未來價值不下於竹北，吸引許多歸國子女、資金回流的台商購屋，看好目前低基期的4字頭房價進場，未來建設完成後，增值利多有望超車竹北。