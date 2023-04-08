在高雄大發工業區，遠遠就能看見一片大王椰子樹，椰林中的房子裡，卻藏著全球先進半導體晶片，都非它不可的ABF載板設備組裝基地。

這是今年滿59歲的長興材料，乾膜光阻事業部的大本營，過去，這是它從傳統化學廠，躋身電子材料供應商的根據地；現在，它又往前跨了一步，搭上最夯的AI成長列車。

長興子公司長廣精機所生產的真空壓膜機，是ABF載板的關鍵製程設備，在全球拿下逾95％壓倒性的市占率。從國內載板三雄欣興、景碩、南電，甚至到日本載板大廠挹斐電（Ibiden）、韓國三星電機（SEMCO）與護國神山台積電，要是少了它，產品良率都會大打折扣。

但這顆閃閃發亮的「鑽石」，原本只是長興要買「藍寶石」時，碰巧發現的意外。

2013年，長興為了鞏固全球電路板上游材料乾膜光阻龍頭的地位，出手買下日本材料同業Nichigo-Morton這顆「藍寶石」，卻誤打誤撞，接收了它旗下的設備部門、這個低調的隱形世界冠軍，再一步步的把這顆原石磨亮。

當年，該部門年營收規模僅約10億日圓；9年後，獨立成為公司，不光營收翻了10倍，去年更賺進超過1.5個股本，是集團內名副其實的小金雞。

材料大廠跨攻設備

首作只用2.5人卻意外獲賞識

故事得從ABF紀元前2年，1997年說起。當時，主導此技術革新的半導體巨人英特爾，都還在向產業界廣發英雄帖，生態系尚未成形。

某個上班日，日本味之素（Ajinomoto）ABF材料的主要開發者中村茂雄，找上了該設備部門主管、現任長廣副總經理岩田和敏，邀請他一起來做件大事，打造一台能完美展現此材料特性的設備。

大廠興致勃勃，岩田判定這是「有未來」的生意，決定積極參與。但要在材料公司內研發設備，並不容易，人力、資金成挑戰之外，老闆最怕的是商譽受損，設備做不好，連帶丟了原本材料的老生意，對岩田說，「第1台答應客戶，就須做好，但別再接第2台了！」

第一台設備，甚至只用了2.5個人力，岩田回憶，「一個全職社員、一個外包協力廠工程師，我一半時間做設備，另一半時間在原本材料本業工作。」最終交期是4個半月，比承諾客戶的一季，整整多出一半的時間，設備性能表現也不盡理想，他得和部長一起去向客戶道歉賠罪。

岩田出發前心想，得罪了大客戶，或許不久後就得捲鋪蓋走人，沒想到，客戶非但沒生氣，還高度賞識他堅持不懈的精神，下了第2台設備訂單，對方的開發部長甚至說，「如果工作丟了，請到我們公司來繼續做。」這個不到3人的團隊，就這樣活了下來。

當時母公司Nichigo-Morton重心仍是材料事業而非設備製造，所以岩田只接指標型客戶的單，且純做設計開發，把製造組裝外包，尋求用最少人數創造最大的利益。在2006年以前，他所帶領的研發團隊不到10人，市占率也落後老牌日本設備廠MEIKI，卻靠CVP-600這台設備一機成名， 慢慢先是超車，再一年、一年的長大，直到被併入長興後、現在拿下全球載板用真空壓膜機逾95％的市占。

「日本血統」加上高良率

打造同業難超越的競爭門檻

「他們（長廣）幾乎壟斷高階載板的生意，」一間本土半導體封裝設備副總經理分析，ABF就是從日本發展起來，加上ABF載板至今良率仍不穩定，對於載板廠來說，要換設備，還得經過英特爾、超微、蘋果等客戶認證，「新的設備供應商想進入的門檻很高。」

此外，全球第3家成功量產ABF材料的晶化科技總經理特助陳熙指出，買不到味之素的材料，是台、韓設備廠從研發期間就會遇到的另一大障礙，「拿不到材料來壓壓看，怎麼說服客戶設備效果好不好？」

隨著先進晶片生產不斷推進，載板規格每升級一次，長廣的技術護城河就增高好幾尺。

壓膜機顧名思義就是用來壓膜，有無氣泡與壓模後的平坦性等，直接關係到客戶的良率，以主流的20層載板為例，就要壓10次膜。

岩田解釋，長廣做的設備良率是98.5％，壓10次後，良率剩下約86％；但若友廠的良率是93％，最終良率會剩不到5成。加上ABF屬於一次性材料，無法重複利用，良率低不僅增加成本，載板廠更怕拿不到原料，出不了貨。

而長廣能抓出細節裡的魔鬼，打造高良率、高精度，靠的是超過20年的經驗，這都源自客戶願意下訂單、給信任。

當年，岩田對上的是有400位社員、近50名人力專注開發真空壓膜機的MEIKI，他也曾好奇的向客戶提問：「為何改用我們的產品？」對方給的回應是，「服務熱忱。」

交機後陪伴客戶到產線穩定

還建資料庫幫省試錯成本

這句話代表著截然不同的商業邏輯，岩田的團隊，在交機後，會一路陪伴客戶，直到產線順了才離開。而同業的企業文化相信的是，設備交機時，已是符合客戶所開規格且最完美狀態，至於如何生產出最佳產品，是客戶的工作範疇。

兩種想法其實沒有高下，但岩田這個習以為常的小舉動，竟出乎意料的贏得客戶的心。

長廣總經理謝炎汾說明，「做材料生意的人，都是客戶成品出來，才敢放心，材料人的DNA就是如此。」因為不同於設備，搭配擴廠或有固定的汰換週期，材料是消耗品，客戶用得好、用得順，材料廠才有細水長流的生意能做。

而長廣也將其轉化為核心競爭力之一：設備參數調校。目前，ABF載板製程仍處於戰國時代，每家載板廠的做法、每間品牌廠的需求都不同，因此，更需要設備廠緊密配合。

從第一次替客戶裝機起，它就設置資料庫，要求工程師一離開客戶端，馬上建檔，至今已記錄超過200套製程參數。當客戶生產不順利，長廣就能協助比對、調整，雖然無法百分百命中，卻能替客戶省下試錯成本，讓客人更離不開它。

「材料就像食材，大廚進了廚房，發現廚具（設備）都不合用，也煮不出好菜。」一位屬於蘋果供應鏈的PCB設備廠高階主管點出，當晶片製造難度越來越高，材料與設備廠之間的合作越來越密切是大勢所趨，就像是賣食材、廚具的還要協助大廚把菜煮得好吃。

關鍵就是信任，以長興為例，難就難在台日文化的磨合，「台灣人要去管日本人，是很難的。」2013年完成購併時，長興集團的年營收是該設備部門的百倍以上，但時任長興總經理謝錦坤，卻沒有急著甩開這個乍看下「不同類」的小事業體，反倒是問了岩田：「在這個行業裡，如果想讓此事業體成長的話，該怎麼做？」再一步步的實現共同願景。

信任沒有捷徑，長興足足花了8年整合，才啟動規畫在高雄設立第2高階設備設計與組裝中心；第9年，設備業務從集團內獨立為長廣，去年年中，岩田開始常駐台灣。

看起來慢，卻是能攜手前行，到現在快跑挺進的關鍵。

原本被定位成非核心事業、人力不足的小設備部門，在長興接手後，被磨成一顆光彩奪目的鑽石，不僅營運規模成長10倍，甚至也買下原先配合的組裝代工廠，把設計、製造實力完整串聯，讓台灣除了載板三雄外，又多了一家隱形冠軍。

預期之外的事，不一定會演變成麻煩，經過適當的切割、打磨，它也可能成為耀眼的鑽石。記得多看看，礦石底下包裹的內容，別把耀眼鑽石當石頭丟了。