解封加上經濟復甦，中國媒體看好中國房市有望回春，但根據華爾街日報報導，中國待售住宅嚴重供應過剩，多達三分之一賣不出去，恐阻礙房地產的復甦。

報導引述數據提供商萬得（Wind）數據，中國2022年所有新建住宅約有三分之一未售出，是2015年以來最高比例，今年2月中國住宅竣工未售面積為相當於約400萬套住宅，創下2017年以來最嚴重的供應過剩。房地產諮詢機構克而瑞計算結果亦顯示，中國2022年所有新建住宅中約有三分之一未售出，是2015年以來的最高比例。

克而瑞更估計，上海需要七個月消化庫存的待售住宅，北京需要近兩年，知名三線城市北海更需要長達六年時間。

報導指出，北海市擁有190萬人口，被稱為「中國的邁阿密」，當地一家房產中介公司銷售人員透露，北海的房屋均價從2019年的每平方米8000~9000元左右(人民幣，以下同)，下降到2022年底的每平方米4000~5000元左右。

報導提到，在疫情爆發前，中國三線城市住宅吸引了一些購房者搶購，但北京政府打擊投機行動，加上小城市不利的人口結構和其他問題，使這些城市的吸引力下降。

報導示警，中國高達三分之二的城鎮人口居住在三、四線城市，如果中國不能穩定這些城市的住宅價格，可能會打擊許多地區居民的信心和消費意願，進而影響整體經濟復甦的程度。

中國國家稅務總局局長王軍則信心表示，住房消費呈現回暖跡象，房地產業1至2月銷售收入年增2.3%，3月增速將進一步提升，預估年增17.9%。並強調中國政府為了拚經濟、達到全年5%成長的預設目標，未來將多管齊下，並陸續提出各種支持政策來振興房市。